AUDI показал кроссовер E SUV Concept: электрический флагман для Китая

AUDI представила E SUV Concept - почти серийную версию большого электрического внедорожника, созданного специально для Китая. Это уже второе модельное направление новой локальной марки AUDI, которую бренд запустил в партнерстве с SAIC и которая ориентирована на сегмент "интеллектуальных электромобилей".

Первой моделью стал E5 Sportback, вышедший в продажу в сентябре 2025-го. Теперь к нему присоединится большой SUV - и, судя по концепту, он сделает это громко.

Кстати AUDI показала удлиненный электрический седан A6L e-tron

Размеры и сегмент: это действительно флагман

Audi не скрывает - новинка должна быть статусной. Длина авто превышает пять метров, а колесная база достигает 3,06 м. Это уровень Audi Q8 e-tron, но со своим, отдельным стилем и технологической "начинкой", адаптированной именно для Китая.

В дизайне много узнаваемых черт Audi, но пропорции, поверхности, оптика и общая пластика кузова сформированы в соответствии с китайскими трендами. Авто выглядит массивным, монолитным и при этом очень "электрическим": четкие линии, короткие свесы, цифровые Matrix LED-фары в вертикальном блоке.

Платформа ADP: результат сотрудничества Audi и SAIC

E SUV создан на Advanced Digitized Platform (ADP) - новой архитектуре, которую Audi разрабатывает вместе с SAIC исключительно для китайского рынка. Это не просто техническая база - это глубокая интеграция с локальной цифровой средой, включая навигацию, сервисами и экосистемами, которыми пользуются китайские водители.

Поэтому местный рынок получит то, что Audi дает далеко не всем странам: собственный дизайн-язык, свои ассистенты водителя, собственный подход к цифровизации салона.

Мощность и динамика: 500 кВт и quattro

В концепте - два электромотора, по одному на каждой оси. Суммарная мощность - 500 кВт, то есть более 680 л.с., а это почти RS-уровень. Динамика соответствующая: разгон до сотни длится около пяти секунд. Полный привод quattro - стандарт, и именно он делает авто более прогнозируемым на скользких или неровных китайских дорогах.

Батарея на 109 кВт⋅ч дает более 700 км хода по китайскому циклу CLTC. На ежедневный городской ритм это не очень показательный стандарт, но в реальности можно ожидать где-то 550–600 км, что все равно много.

Также здесь есть 800 В, а значит - очень быстрая DC-зарядка. В Audi заявляют, что за 10 минут авто может получить до 320 км запаса хода.

Также интересно AUDI готовит большой гибридный внедорожник

Ассистенты водителя: оптимизированные специально под Китай

Это еще одна "фишка", которую Audi откровенно выделяет. Комплекс Audi 360 Driving Assist System создан с учетом реальных сценариев китайского движения: тесного города, агрессивных маневров, плотных потоков, переполненных трасс. Ассистенты помогают не просто "подруливать", а уменьшают стресс в хаотичных транспортных условиях, в которых европейские системы иногда теряются.

Что дальше?

Серийная версия E SUV выйдет в 2026 году и станет второй моделью нового китайского суббренда AUDI. И хотя пока эти машины официально предназначены только для Китая, успех этого проекта может определить развитие всей глобальной электростратегии Audi.