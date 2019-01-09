Флагманский седан спереди очень похож на кроссовера Х7.

Огромная решетка радиатора и увеличенные воздухозаборники, узкая головная оптика – унификация делает автомобили BMW настолько похожими один на другой, что отличить их будет трудно.

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Судя по фото, лицевая часть флагманского седана BMW 7 является родственной с флагманским кроссовером BMW Х7. По информации BMWBlog, вместе с внешностью “семерка” изменит и палитру двигателей: обновится B58, появится новая гибридная силовая установка. Мощность рядного шестицилиндрового мотора составит 340, 374 и 388 к. с., а гибрид на базе трехлитрового мотора будет продуцировать 394 лошадиные силы.

Топовым исполнением для мобели будет BMW 750i с 4,4-литровым твин-турбо V8 мощностью в 530 лошадиных сил. А дальше уже следует версия M760i xDrive, которая будет оснащаться твин-турбо V12 мощностью около 600 лошадиных сил.

Премьера модели, вероятно, состоится на автосалоне в Детройте уже через несколько дней – тогда же узнаем больше подробностей.

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