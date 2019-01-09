Флагманський седан спереду дуже подібний до кросовера Х7.

Величезна решітка радіатора та збільшені повітрозабірники, вузька головна оптика – уніфікація робить автомобілі BMW настільки схожими один на оден, що відрізнити їх буде важко.

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Судячи з фото, лицьова частина флагманського седана BMW 7 є спорідненою з флагманським кросовером BMW Х7. За інформацією BMWBlog, разом із зовнішністю “сімка” змінить і палітру двигунів: оновиться B58, з'явиться нова гібридна силова установка. Потужність рядного шестициліндрового мотора становитиме 340, 374 та 388 к.с., а гібрид на базі трилітрового мотора продукуватиме 394 кінські сили.

Топовим виконанням для моделі буде BMW 750i з 4,4-літровим твін-турбо V8 потужністю у 530 кінських сил. А далі вже слідує версія M760i xDrive, котра буде оснащуватись твін-турбо V12 потужністю близько 600 кінських сил.

Прем’єра моделі, імовірно, відбудеться на автосалоні у Женеві за кілька тижнів – тоді ж дізнаємось більше подробиць.

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