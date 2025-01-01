Обновленный Dacia Sandero заметили без камуфляжа

Как пишет L'argus, это авто является моделью третьей генерации, поэтому его не следует путать с версией следующего поколения, что сейчас находится в разработке и появится в 2027 году. Рестайлинговая модель имеет минимальные изменения, по сравнению с предшественником, поскольку Sandero был обновлен в 2022 году.

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Автомобиль на фото имеет исполнение Stepway с новой решеткой радиатора и логотипом. Световая подпись имеет несколько иной Y-стиль, но хэтчбек также получил новый цвет кузова. Об изменениях задней части пока ничего неизвестно.

То же касается интерьера, который, по информации инсайдеров, претерпит несколько изменений. Приборная панель должна быть оснащена новым 10-дюймовым экраном от Duster вместо 8-дюймовой панели. Румынский городской автомобиль также может получить 7-дюймовую цифровую панель приборов, чтобы конкурировать с некоторыми моделями, которые уже оснащены этим оборудованием в стандартной комплектации.

Что касается двигателя, Dacia заменит свой трехцилиндровый 1.0 на версию 1.2. Будет предложена версия мощностью 100 л.с. вместе с микрогибридным вариантом мощностью 115 л.с. и LPG мощностью 120 л.с.. Кроме того, румынский производитель пойдет еще дальше и предложит гибрид с 1,8-литровой установкой от Bigster.

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Однако мощность установки будет снижена. Отмечается, что рестайлинговый Sandero будет предлагать новую шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением в паре с этими силовыми агрегатами.