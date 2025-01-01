Оновлений Dacia Sandero помітили без камуфляжу

Як пише L'argus, це авто є моделлю третьої генерації, тому його не слід плутати з версією наступного покоління, що зараз перебуває в розробці й з’явиться у 2027 році. Рестайлінгова модель має мінімальні зміни, порівняно з попередником, оскільки Sandero було оновлено у 2022 році.

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Автомобіль на фото має виконання Stepway з новою решіткою радіатора та логотипом. Світловий підпис має дещо інакший Y-стиль, але хетчбек також отримав новий колір кузова. Щодо змін задньої частини наразі нічого невідомо.

Те саме стосується інтер'єру, який, за інформацією інсайдерів, зазнає кількох змін. Приладова панель має бути оснащена новим 10-дюймовим екраном від Duster замість 8-дюймової панелі. Румунський міський автомобіль також може отримати 7-дюймову цифрову панель приладів, щоб конкурувати з деякими моделями, які вже оснащені цим обладнанням у стандартній комплектації.

Що стосується двигуна, Dacia замінить свій трициліндровий 1.0 на версію 1.2. Буде запропонована версія потужністю 100 к.с. разом із мікрогібридним варіантом потужністю 115 к.с. та LPG потужністю 120 к.с.. Крім того, румунський виробник піде ще далі й запропонує гібрид з 1,8-літровою установкою від Bigster.

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Однак потужність установки буде знижена. Зазначається, що рестайлінговий Sandero пропонуватиме нову шестиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням в парі з цими силовими агрегатами.