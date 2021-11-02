Впервые в истории флагманский седан Audi будет предлагаться с пакетом S Line.

Audi A8 четвертого поколения вступает во вторую фазу своего жизненного цикла с обновлением внешности и последними технологиями производителя, имеющимися сейчас.

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Вслед за Audi A8 L Horch для Китая, производитель из Ингольштадта представил и глобальную версию флагманского седана. Обновленная модель имеет самую большую радиаторную решетку в истории модели, с интересным узором, щедро украшенным хромом. Боковые воздухозаборники бампера имеют более вертикальное расположение, а поверх них размещены обновленные фары, которые содержат не менее чем 1,3 миллиона микрозеркал для функции цифровой матрицы, что делает их очень адаптивными.

Впервые с момента появления A8 в 1994 году Audi предложит флагман с дополнительным пакетом экстерьера S Line, который добавляет некоторые спортивные элементы дизайна от модели S8. Корму седана украшают цифровые задние фонари OLED с новой графикой, которые входят в базовую комплектацию обновленного A8.

Фото: Audi A8, A8 S Line и A8 L 2022 года / Audi

Завершают внешние изменения новые цвета кузова. Блестящие “металлики” представлены оттенками District Green, Firmament Blue, Manhattan Grey и Ultra Blue, а обновленная палитра матовых красок включает оттенки Daytona Grey, Floret Silver, District Green, Terra Grey и Glacier White. В списке дополнительного оснащения по-прежнему будут пакеты хромированного и черного декора.

В салоне A8 произошли менее заметные изменения. До последней версии виртуальной кабины Audi Virtual Cockpit присоединяется дополнительный главный дисплей, а центральная консоль теперь включает пару сенсорных экранов размером 10,1 и 8,6 дюйма. Для пассажиров задних кресел есть два отдельных 10,1-дюймовых дисплев.

Новые A8 и A8 L доступны с четырьмя агрегатами на выбор: бензиновыми 3.0 TFSI и 4.0 TFSI, дизельным мотором и гибридной силовой установкой. Они перенесены из дорестайлинговой модели и все имеют мягкую гибридную технологию. Со всеми агрегатами сочетается 8-скоростная коробка передач tiptronic, которая передает мощность на систему полного привода Quattro AWD.

Продажи обновленного Audi A8 в Европе стартуют в декабре, а стоимость базовой модели в Германии начинается от 99 500 евро.