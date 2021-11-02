Вперше в історії флагманський седан Audi буде пропонуватися з пакетом S Line.

Audi A8 четвертого покоління вступає у другу фазу свого життєвого циклу з оновленням зовнішності та останніми технологіями виробника, наявними зараз.

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Слідом за Audi A8 L Horch для Китаю, виробник з Інгольштадту представив і глобальну версію флагманського седана. Оновлена модель має найбільшу радіаторну решітку в історії моделі, з цікавим візерунком, щедро прикрашеним хромом. Бічні повітрозабірники бампера мають більш вертикальне розташування, а поверх них розміщені оновлені фари, що містять не менше ніж 1,3 мільйона мікродзеркал для функції цифрової матриці, що робить їх дуже адаптивними.

Вперше з моменту появи A8 у 1994 році Audi запропонує флагман з додатковим пакетом екстер’єру S Line, який додає деякі спортивні елементи дизайну від моделі S8. Корму седана прикрашають цифрові задні ліхтарі OLED з новою графікою, які входять у базову комплектацію оновленого A8.

Фото: Audi A8, A8 S Line та A8 L 2022 року / Audi

Завершують зовнішні зміни нові кольори кузову. Блискучі “металіки” представлені відтінками District Green, Firmament Blue, Manhattan Grey та Ultra Blue, а оновлена палітра матових фарб включає відтінки Daytona Grey, Floret Silver, District Green, Terra Grey і Glacier White. У списку додаткового оснащення, як і раніше, будуть пакети хромованого та чорного декору.

У салоні A8 відбулись менш помітні зміни. До останньої версії віртуальної кабіни Audi Virtual Cockpit приєднується додатковий головний дисплей, а центральна консоль тепер містить пару сенсорних екранів розміром 10,1 і 8,6 дюйма. Для пасажирів задніх крісел є два окремих 10,1-дюймових дисплеї.

Нові A8 та A8 L доступні з чотирма агрегатами на вибір: бензиновими 3.0 TFSI та 4.0 TFSI, дизельним мотором та гібридною силовою установкою. Вони перенесені з дорестайлінгової моделі й усі мають м’яку гібридну технологію. З усіма агрегатами поєднується 8-швидкісна коробка передач tiptronic, яка передає потужність на систему повного приводу Quattro AWD.

Продажі оновленого Audi A8 в Європі стартують у грудні, а вартість базової моделі у Німеччині починається від 99 500 євро.