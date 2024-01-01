Обновленный Ford Bronco Sport получил агрессивную внедорожную версию

Как сообщает Carscoops, обновленный Bronco Sport доступен в комплектациях Outer Banks и Badlands. Базовая версия предлагается с 1,5-литровым двигателем на 183 л.с. 1 271 Нм крутящего момента, задним или полным приводом с задним дифференциалом с блокировкой и роботом с двойным сцеплением.

Читайте также: Ford представил рестайлинговый Maverick

В то же время уровень оснащения Badlands получил новые пружины, которые увеличивают дорожный просвет на 10 мм и доступен с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 241 лошадиную силу и 373 Нм крутящего момента.

Более радикальные изменения модель получила в салоне. Все версии Ford Bronco Sport 2025 года выпуска стандартно оснащены 13,2-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов. Экран мультимедиа поддерживает беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, а панель приборов имеет графику, вдохновленную Bronco Raptor.

Также интересно: Уникальный концепт-кар от Ford сгорел в Монтерее

Также есть такие изменения как дополнительная ручка для пассажира на центральной консоли и расширенный список дополнительных функций ADAS, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go и удержанием в полосе движения. Однако, главной особенностью обновленного Bronco Sport является возможность дополнительного оснащения опциональным пакетом Sasquatch.

Он добавляет 29-дюймовые шины Goodyear Territory All-Terrain (235/65/R17), стальные бамперы, дополнительную защиту днища, встроенные крюки для буксировки и усиленной подвеской в комплектации Badlands, с увеличенным ходом на 221 мм на задней оси. Хотя компания объявит стоимость модели позже, ожидается, что Outer Banks Sasquatch будет стоить примерно от 40 000 долларов США, а Badlands Sasquatch – около 45 000 долларов.