Ford представил рестайлинговый Maverick

Как сообщает Carscoops, ключевым изменением является внедрение функций полного привода в сочетании с гибридным агрегатом, который был одной из самых востребованных опций среди покупателей Maverick. Модель использует 2,5-литровый гибрид с самозарядкой мощностью 194 лошадиные силы, работающий с CVT (вариатором).

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Обновленный пикап теперь доступен как с передним, так и с полным приводом. В то же время более мощный 2,0-литровый двигатель EcoBoost мощностью 238 л.с. доступен исключительно с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Узнать обновленный Maverick можно по иным фарами, новой решетке радиатора и измененному переднему бамперу. В США Ford Maverick предлагается в 4 уровнях оснащения: базовой версии XL, комплектации среднего уровня XLT, топовом варианте Lariat и ориентированном на бездорожье Tremor.

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Покупатели также могут оборудовать свой автомобиль новым пакетом Black Package с затемненными решеткой радиатора, крышей, эмблемами и колесными дисками. Интерьер пикапа также был кардинально изменен. Вместо 8-дюймового дисплея мультимедиа установили новый экран диагональю 13,2 дюйма.

Он работает с операционной системой Ford SYNC4 и поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Также компания установила новую 8-дюймовую цифровую панель приборов. Чтобы дополнить технические обновления, Ford представил свежий цвет интерьера и варианты материалов.

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Цена базового гибрида с передним приводом составляет 26 295 долларов, что на 875 долларов дороже по сравнению с гибридом 2024 года выпуска и на 2375 долларов дороже, чем базовая модель с Ecoboost. Первые обновленные грузовики поступят к дилерам в конце 2024 года.