Ford представив рестайлінговий Maverick

Як повідомляє Carscoops, ключовою зміною є впровадження функцій повного приводу в поєднанні з гібридним агрегатом, який був однією з найбільш затребуваних опцій серед покупців Maverick. Модель використовує 2,5-літровий гібрид із самозаряджанням потужністю 194 кінські сили, що працює з CVT (варіатором).

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Оновлений пікап тепер доступний як з переднім, так і з повним приводом. Водночас більш потужний 2,0-літровий двигун EcoBoost потужністю 238 к.с. доступний виключно з повним приводом і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Впізнати оновлений Maverick можна за інакшими фарами, новій решітці радіатора та зміненому передньому бамперу. В США Ford Maverick пропонується в 4 рівнях оснащення: базовій версії XL, комплектації середнього рівня XLT, топовому варіанті Lariat і орієнтованому на бездоріжжя Tremor.

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Покупці також можуть обладнати свій автомобіль новим пакетом Black Package із затемненими решіткою радіатора, дахом, емблемами та колісними дисками. Інтер’єр пікапа також був кардинально змінений. Замість 8-дюймового дисплею мультимедіа встановили новий екран діагоналлю 13,2 дюйма.

Він працює з операційною системою Ford SYNC4 і підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto. Також компанія встановила нову 8-дюймову цифрову панель приладів. Щоб доповнити технічні оновлення, Ford представив свіжий колір інтер’єру та варіанти матеріалів.

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Ціна базового гібрида з переднім приводом становить 26 295 доларів, що на 875 доларів дорожче порівняно з гібридом 2024 року випуску та на 2375 доларів дорожче, ніж базова модель з Ecoboost. Перші оновлені вантажівки надійдуть до дилерів наприкінці 2024 року.