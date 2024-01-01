Оновлений Ford Bronco Sport отримав агресивну позашляхову версію

Як повідомляє Carscoops, оновлений Bronco Sport доступний у комплектаціях Outer Banks і Badlands. Базова версія пропонується з 1,5-літровим двигуном на 183 к.с. 1 271 Нм крутного моменту, заднім або повним приводом з заднім диференціалом із блокуванням та роботом із подвійним зчепленням.

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Водночас рівень оснащення Badlands отримав нові пружини, які збільшують дорожній просвіт на 10 мм та доступний з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що видає 241 кінську силу та 373 Нм крутного моменту.

Більш радикальні зміни модель отримала в салоні. Усі версії Ford Bronco Sport 2025 року випуску стандартно оснащені 13,2-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Екран мультимедіа підтримує бездротовий зв’язок Apple CarPlay й Android Auto, а панель приладів має графіку, натхненну Bronco Raptor.

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Також є такі зміни як додаткова ручка для пасажира на центральні консолі та розширений список додаткових функцій ADAS, включаючи адаптивний круїз-контроль із функцією Stop-and-Go й утриманням у смузі руху. Однак, головною особливістю оновленого Bronco Sport є можливість додаткового оснащення опційним пакетом Sasquatch.

Він додає 29-дюймові шини Goodyear Territory All-Terrain (235/65/R17), сталеві бампери, додатковий захист днища, вбудовані гаки для буксирування та посиленою підвіскою у комплектації Badlands, зі збільшеним ходом на 221 мм на задній осі. Хоча компанія оголосить вартість моделі згодом, очікується, що Outer Banks Sasquatch коштуватиме приблизно від 40 000 доларів США, а Badlands Sasquatch – близько 45 000 доларів.