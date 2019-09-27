Новинка стала выглядеть очень динамично и современно.

26 сентября на киностудии Victoria Film Studio состоялась всеукраинская презентация нового кроссовера Mitsubishi ASX. Съемки настоящего боевика с ASX в главной роли и площадка с четырьмя зонами для фотосессии привлекли внимание к главным обновлениям модели. Благодаря фирменному дизайну Advanced Dynamic Shield от Mitsubishi новый кроссовер выглядит уверенным и мощным. А самый большой клиренс в классе и полный привод обеспечивает комфортные условия путешествия в самых сложных условиях.

Главное отличие новинки от предшественника - новая оптика. Передние LED-фары во всех комплектациях при включении создают широкий ровный луч света. Противотуманные фары и дневные ходовые огни L-образной формы подчеркивают динамичность автомобиля и его решимость. ASX стал визуально шире благодаря дизайну Advanced Dynamic Shield и задним

T-образным фарам.

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2,0-литровый бензиновый двигатель с вариатором в комплектации Instyle обеспечивает динамическое ускорение по трассе, а передняя подвеска Макферсон и многорычажная задняя подвеска — плавное передвижение даже на разбитой дороге или бездорожье. Также в Украине будет доступна комплектация Invite с механической 5-ступенчатой коробкой передач, которая даст ощущение "спортивности" для водителя ASX. Она предлагается в паре с более экономичным двигателем объемом 1,6 л.

Конечно же, ASX не обошли стороной фирменные офф-роуд технологии Mitsubishi. Прежде всего, это электронно управляемая система полного привода 4WD с возможностью выбора режима езды, который будет максимально соответствовать вашему стилю вождения и дорожным условиям.

Онлайн карты, любимая музыка или важные программы теперь доступны в новой мультимедийной системе Mitsubishi Connect 2 с большим 8-дюймовым сенсорным экраном. Молодым семьям и любителям путешествий понравится вместительный багажник объемом 1,5 м в ширину и 1 м в глубину.

Стоимость нового ASX стартует от 519 000 грн. за комплектацию Invite. Топовая комплектация Instyle доступна по цене 649 000 грн. Тест-драйв новинки читайте на Авто24 в ближайшее время.

Напомним, что Mitsubishi показала гибридный кроссовер с четырьмя "вентиляторами".