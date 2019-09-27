Новинка стала виглядати дуже динамічно та сучасно.

26 вересня на кіностудії Victoria Film Studio відбулась всеукраїнська презентація нового кросовера Mitsubishi ASX. Зйомки справжнього бойовика з ASX у головній ролі та площадка з чотирма зонами для фотосесії привернули увагу до найголовніших оновлень моделі. Завдяки фірмовому дизайну Advanced Dynamic Shield від Mitsubishi новий кросовер виглядає впевненим та потужним. А найбільший кліренс у класі та повний привід забезпечує комфортні умови подорожі у найскладніших умовах.

Головна відмінність новинки від попередника - нова оптика. Передні LED-фари у всіх комплектаціях при ввімкненні створюють широкий рівний промінь світла. Протитуманні фари та денні ходові вогні L-подібної форми підкреслюють динамічність автомобіля і його рішучість. ASX став візуально ширшим завдяки дизайну Advanced Dynamic Shield та заднім

T-подібним фарам.

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2,0-літровий бензиновий двигун з варіатором в комплектації Instyle забезпечує динамічне прискорення по трасі, а передня підвіска Макферсон і багатоважільна задня підвіска — плавне пересування навіть на розбитій дорозі або бездоріжжі. Також в Україні буде доступна комплектація Invite з механічною 5-ступеневою коробкою передач, яка дасть відчуття "спортивності" для водія ASX. Вона пропонується в парі з більш економічним двигуном об'ємом 1,6 л.

Звичайно ж, ASX не обійшли стороною фірмові офф-роуд технології Mitsubishi. Перш за все, це електронно керована система повного приводу 4WD з можливістю вибору режиму їзди, який буде максимально відповідати вашому стилю водіння і дорожнім умовам.

Онлайн карти, улюблена музика чи важливі програми тепер доступні в новій мультимедійній системі Mitsubishi Connect 2 з великим 8-дюймовим сенсорним екраном. Молодим сім'ям і любителям подорожей сподобається місткий багажник об'ємом 1,5 м в ширину та 1 м в глибину.

Вартість нового ASX стартує від 519 000 грн. за комплектацію Invite. Топова комплектація Instyle доступна за ціною 649 000 грн. Тест-драйв новинки читайте на Авто24 найближчим часом.

Нагадаємо, що Mitsubishi показала гібридний кросовер з чотирма "вентиляторами".