Японский производитель анонсировал рыночный дебют европейской версии модели с обновлениями.

У евро-версии Nissan Leaf 2022 свежий внешний дизайн, улучшенные системы помощи водителю и расширенные возможности подключения. Цены в Великобритании начинаются от 26 995 фунтов стерлингов – 1 078 500 гривен.

Узнайте также: Чем отличается Toyota RAV4 2022 года

Зрительно обновленный Leaf отличают световой логотип Nissan спереди и сзади, новые 16- и 17-дюймовые легкосплавные диски (с гладкой черной панелью), обновленная линейка цветов кузова.

Покупатели могут выбирать между двумя вариантами аккумулятора с максимальным запасом хода 385 километров. Среди других особенностей — технология ProPILOT, которая позволяет Leaf автоматически останавливаться, запускаться и поддерживать безопасную дистанцию ​​до впереди идущего автомобиля. Между тем, функция e-Pedal позволяет управлять одной педалью – как на Tesla.

Обновленный набор информационно-развлекательных функций в системе NissanConnect может похвастаться интеграцией смартфонов Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, такие функции, как климат-контроль, также доступны через приложение NissanConnect Services, при этом клиенты могут подключить свой электромобиль к домашнему устройству Amazon Alexa для дополнительного удобства.

Актуальный Nissan Leaf 2022 года выпуска в Украине стоит от 1 009 320 гривен, а за машину, собранную в прошлом году, дилеры просят от 972 420 гривен.

Фото: модернизированный Nissan Leaf 2022 года / Nissan