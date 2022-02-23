Японський виробник анонсував ринковий дебют європейської версії моделі з оновленнями.

Євро-версія Nissan Leaf 2022 року має свіжий зовнішній дизайн, покращені системи допомоги водієві та розширені можливості підключення. Ціни у Великобританії починаються від 26 995 фунтів стерлінгів – 1 078 500 гривень.

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Візуально оновлений Leaf відрізняють світловий логотип Nissan спереду й ззаду, нові 16- і 17-дюймові легкосплавні диски (з гладкою чорною панеллю), оновлена лінійка кольорів кузова.

Покупці можуть вибирати між двома варіантами акумулятора з максимальним запасом ходу у 385 кілометрів. Серед інших особливостей — технологія ProPILOT, яка дозволяє Leaf автоматично зупинятися, запускатися та підтримувати безпечну дистанцію до автомобіля, що йде попереду. Тим часом функція e-Pedal дозволяє керувати однією педаллю – як на Tesla.

Оновлений набір інформаційно-розважальних функцій у системі NissanConnect, може похвалитися інтеграцією смартфонів Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, такі функції, як клімат-контроль, також доступні через додаток NissanConnect Services, при цьому клієнти можуть під’єднати свій електромобіль до домашнього пристрою Amazon Alexa для додаткової зручності.

Актуальний Nissan Leaf 2022 року випуску в Україні коштує від 1 009 320 гривень, а за машину, зібрану торік, дилери просять від 972 420 гривень.

Фото: модернізований Nissan Leaf 2022 року / Nissan