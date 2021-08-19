Теперь автомобиль может быть оснащен дополнительными камерами, измерением углов наклона и функцией спуска с горы.

Для более комфортного преодоления бездорожья обновленный Renault Duster 2021 может будет оснащен таким оборудованием:

Multi-view камера

Благодаря 4 камерам, расположенных по периметру автомобиля, водитель сможет проконтролировать перемещение автомобиля в сложных условиях – как в городе при парковке в ограниченном пространстве, так и на бездорожье во время объезда препятствий.

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Монитор 4х4

Для версий Renault Duster с полным приводом предлагается монитор 4х4. Он демонстрирует положение автомобиля в пространстве (угол крена и наклона), что важно в условиях сложного рельефа бездорожья (например, диагональное вывешивание). Для профессиональных путешественников Renault Duster 2021 также оборудован компасом, работающим даже при 0 км/ч, а также высотомером.

Система управляемого спуска

Особенно полезной система управляемого спуска является при движении по меняющейся, неоднородной, или скользкой поверхности склонов (гравий, снег, трава). В сочетании с системой ABS она контролирует скорость движения и обеспечивает отличную стабильность автомобиля, предотвращая блокировку колес при нажатии на педаль тормоза и скольжение автомобиля. Система работает при скорости от 10 км/ч и доступна для версий с полным приводом.

Все обновления Renault Duster 2021

Кроме того, обновленная модель имеет новую мультимедийную систему с 8" экраном и функцией беспроводного дублирования смартфона, улучшенную эргономику, качество материалов, новый цвет "Оранжевый", новый дизайн заднего спойлера и 16-дюймовых легкосплавных дисков, что обеспечивают низкий уровень выбросов СО 2 и потребление топлива.

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Мультимедиа

В зависимости от комплектации Renault Duster на выбор предлагается: новая магнитола с 4 динамиками, USB и AUX разъемами, Bluetooth связью и управлением на рулевой колонке; новая мультимедийная система с 8" сенсорным экраном, дополнительной функцией дублирования смартфона и навигацией. Сенсорный экран обновленного Renault Duster стал еще больше и легче в использовании.

Карта-ключ "свободные руки"

Благодаря карточке-ключу “свободные руки” автомобиль автоматически блокируется на расстоянии более 1 метра и разблокируется на расстоянии менее 1 метра от замков дверей и багажника.

Климат-контроль и подогрев передних сидений

Комфорт пассажиров Renault Duster обеспечивается рядом современного оборудования. Например, подогревом передних сидений и системой автоматического кондиционирования, что точно настраивает и поддерживает температуру в салоне на постоянном уровне.

Сиденья с новой обивкой

Новая форма подголовников и обивка сидений были разработаны для повышения уровня безопасности и комфорта пассажиров. Благодаря складыванию спинки заднего ряда сидений в пропорции 60/40, просторный салон Renault Duster становится еще более практичным и комфортным.

Двигатели Duster на выбор

Обновленный Duster может быть оснащен бензиновым двигателем 1.6 TCe 115 л.с (с 5-ступенчатой или 6-ступенчатой МКП), или дизельным двигателем 1.5 dCi 110 л.с. (с 6-ступенчатой МКП или АКП с двойным сцеплением). Предлагается также установление в официальной дилерской сети ГБО с официальным оборудованием BRC и сохранением заводской гарантии на авто и готовыми документами для государственной регистрации.

Renault Duster производится на заводе Renault в г. Питешти (Румыния).