Відтепер автомобіль може бути оснащений додатковими камерами, вимірюванням кутів нахилу та функцією спуску з гори.

Для більш комфортного подолання бездоріжжя оновлений Renault Duster 2021 може буде оснащений таким обладнанням:

Multi-view камера

Завдяки 4 камерам, що розташовані по периметру автомобіля, водій зможе проконтролювати переміщення автомобіля в особливо складних умовах – як в місті під час паркування в обмеженому просторі, так і на бездоріжжі під час об'їзду перешкод.

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Монітор 4х4

Для версій Renault Duster з повним приводом пропонується монітор 4х4. Він демонструє положення автомобіля у просторі (кут крену та нахилу), що важливо в умовах складного рельєфу бездоріжжя (наприклад, діагональне вивішування). Для професійних мандрівників Renault Duster 2021 року також обладнаний компасом, що працює навіть при 0 км/год, а також висотоміром.

Система керованого спуску

Особливо корисною система керованого спуску є при русі по мінливій, неоднорідній, або слизькій поверхні схилів (гравій, сніг, трава). У поєднанні з системою ABS вона контролює швидкість руху та забезпечує відмінну стабільність автомобіля, запобігаючи блокуванню коліс при натисканні на педаль гальма та ковзанню автомобіля. Система працює при швидкості від 10 км/год й доступна для версій з повним приводом.

Усі оновлення Renault Duster 2021

Окрім того, оновлена модель має нову мультимедійну систему з 8” екраном та функцією бездротового дублювання смартфону, покращену ергономіку, якість матеріалів, новий колір “Помаранчевий”, новий дизайн заднього спойлера та 16-дюймових легкосплавних дисків, що забезпечують низький рівень викидів СО 2 та споживання пального.

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Мультимедіа

Залежно від комплектації Renault Duster на вибір пропонується: нова магнітола з 4 динаміками, USB та AUX роз’ємами, Bluetooth зв’язок та управлінням на кермовій колонці; нова мультимедійна система з 8” сенсорним екраном, додатковою функцією дублювання смартфону та навігацією. Сенсорний екран оновленого Renault Duster став ще більшим та легшим у користуванні.

Карта-ключ “вільні руки”

Завдяки картці-ключу «вільні руки» автомобіль автоматично заблоковується на відстані більше 1 метра та розблоковується на відстані менше 1 метра від замків дверей та багажника.

Клімат-контроль та підігрів передніх сидінь

Комфорт пасажирів Renault Duster забезпечується низкою сучасного обладнання. Наприклад, підігрівом передніх сидінь та системою автоматичного кондиціонування, що точно налаштовує та підтримує температуру в салоні на постійному рівні.

Сидіння з новою оббивкою

Нова форма підголівників та оббивка сидінь були розроблені для підвищення рівня безпеки та комфорту пасажирів. Завдяки складанню спинки заднього ряду сидінь у пропорції 60/40, просторий салон Renault Duster стає ще більш практичним та комфортним.

Двигуни Duster на вибір

Оновлений Duster може бути оснащений бензиновим двигуном 1.6 TCe 115 к.с (з 5-ступеневою, або 6-ступеновою МКП), або дизельним двигуном 1.5 dCi 110 к.с (з 6-ступеневою МКП, або АКП з подвійним зчепленням). Пропонується також встановлення в офіційній дилерській мережі ГБО з офіційним устаткуванням BRC та збереженням заводської гарантії на авто та готовими документами для державної реєстрації.

Renault Duster виробляється на заводі Renault у м. Пітешті (Румунія).