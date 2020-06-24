Новинка дебютировала сразу в двух типах кузова: лифтбек и универсал Arteon Shooting Brake. Также можно увидеть, как выглядит топовый Volkswagen Arteon R-Line.

Наследник четырехдверного купе Volkswagen Passat CC (позже просто СС), выпускается с 2017 года и до полноценной смены поколений ему еще ждать два-три года. Чтобы освежить Volkswagen Arteon, производитель подготовил легкое обновление.

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Главной новостью для Arteon 2021 стала гибридная силовая установка, впервые предлагают для этой модели. Внешне обновленный Arteon мало отличается от дорестайлингового, хотя отдельные детали позволяют распознать в нем новичка. Меньше изменений в базовой версии, которой отредактировали бамперы, задние фонари и шрифт названия модели на корме.

У автомобилей с пакетом R-Line изменения более заметны: декоративные накладки патрубков выпускной системы выражены ярче и разделены надвое. А на решетке радиатора появились две дополнительные секции дневных ходовых огней, которые должны создавать эффект единой светодиодной полосы, растянутой на всю ширину кузова. За дополнительную плату такая оптика будет доступна и базовым моделям.

Volkswagen Arteon Shooting Brake предлагает немногим больше практичности, ведь его багажник только на 2 литра больше кормового отсека лифтбека: 565 против 563. Хотя со сложенными креслами заднего ряда грузовое пространство универсала заметно больше – 1632 литров, это дополнительные 75 литров пространства.

В интерьере изменения заметны. Если предшественники нового Arteon внутри были фактически клонами Passat, то для последней модели дизайнеры создали собственную архитектуру, при этом для внутренних панелей и отделки используются лучшие материалы. Главной особенностью салона стал полностью сенсорный блок управления климат-контролем, который ранее встречался только на китайских моделях Volkswagen.

Кроме того, оккупанты Arteon смогут наслаждаться атмосферной подсветкой в ​​одном из 30 доступных цветов, звучанием опционной аудиосистемы Harman/Kardon мощностью 700 ватт, управлять которой можно с медиацентра с тачскрином на 8 или 9,2 дюйма. Последний теперь поддерживает беспроводную работу интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Также откорректирована графика виртуальной приборной панели на экране диагональю 10,25 дюйма.

Моторная линейка для Европы включает бензиновые турбочетверки 2.0 TSI в нескольких вариантах мощности (от 190 до 280 л.с.) и пары дизелей 2.0 TDI мощностью 150 и 200 сил. Также новинка будет предлагаться в исполнении Volkswagen Arteon eHybrid с силовой установкой от Passat GTE: турбомотором 1.4 TSI (156 л.с.), работающий в тандеме с электромотором (115 л.с.) и шестиступенчатым DSG, совокупная отдача установки – 218 л. с. На чистой электроэнергии такой Arteon способен проехать 53 км (WLTP). Полный привод для большинства исполнений модели будет опцией.

Фото: Volkswagen Arteon 2021 / Volkswagen

Не обошлось обновление и без улучшения электронных ассистентов водителя. Новый Travel Assist способен работать на скорости до 210 км/ч, укомплектован адаптивным круиз-контролем, обученный распознавать знаки, удерживать машину в полосе, самостоятельно тормозить и разгоняться после полной остановки, а также ориентироваться в зонах ремонта дорог, где подобные системы часто пасуют. Также камера заднего вида теперь использует объектив с углом захвата в 170 градусов, вместо прежних 90.

Старт продаж обновленных Arteon в Европе назначен на осень этого года, цены будут объявлены дополнительно.

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