Новинка дебютувала одразу у двох типах кузову: ліфтбек та універсал Arteon Shooting Brake. Також можна побачити, як виглядає топовий Volkswagen Arteon R-Line.

Спадкоємець чотиридверного купе Volkswagen Passat CC (пізніше просто СС), випускається з 2017 року і до повноцінної зміни поколінь йому ще чекати два-три роки. Аби освіжити Volkswagen Arteon, виробник підготував легке оновлення.

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Головною новиною для Arteon 2021 стала гібридна силова установка, яку вперше пропонують для цієї моделі. Зовні оновлений Arteon мало відрізняється від дорестайлінгового, хоча окремі деталі дозволяють розпізнати у ньому новачка. Найменше змін у базової версії, котрій відредагували бампери, задні ліхтарі і шрифт назви моделі на кормі.

У автомобілів з пакетом R-Line зміни більш помітні: декоративні накладки патрубків випускної системи виражені яскравіше і розділені надвоє. А на решітці радіатора з'явилися дві додаткові секції денних ходових вогнів, котрі мають створювати ефект єдиної світлодіодної смуги, розтягнутої на всю ширину кузова. За додаткову плату така оптика буде доступна і базовим моделям.

Volkswagen Arteon Shooting Brake пропонує не набагато більше практичності, адже його багажник лише на 2 літри більший за кормовий відсік ліфтбека: 565 проти 563. Хоча зі складеними кріслами заднього ряду вантажний простір універсала помітно більший – 1632 літрів, це додаткові 75 літрів простору.

В інтер'єрі зміни помітніші. Якщо попередники нового Arteon всередині були, фактично, клонами Passat, то для останньої моделі дизайнери створили власну архітектуру, при цьому для внутрішніх панелей та оздоблення використовуються кращі матеріали. Головною особливістю салону став повністю сенсорний блок управління клімат-контролем, який раніше зустрічався тільки на китайських моделях Volkswagen.

Крім того, окупанти Arteon зможуть насолоджуватись атмосферною підсвіткою в одному з 30 доступних кольорів, звучанням опційної аудіосистеми Harman / Kardon потужністю 700 ват, керувати якою можна з медіацентру з тачскріном на 8 або 9,2 дюйма. Останній тепер підтримує бездротову роботу інтерфейсів Apple CarPlay і Android Auto. Також відкорегована ​​графіка віртуальної панелі приладів на екрані діагоналлю 10,25 дюйма.

Моторна лінійка для Європи включає бензинові турбочетвірки 2.0 TSI у кількох варіантах потужності (від 190 до 280 к.с.) та пари дизелів 2.0 TDI потужністю у 150 та 200 сил. Також новинка пропонуватиметься у виконанні Volkswagen Arteon eHybrid із силовою установкою від Passat GTE: турбомотором 1.4 TSI (156 к.с.), що працює в тандемі з електромотором (115 л.с.) і шестиступінчастим DSG, сукупна віддача установки – 218 к.с. На чистій електроенергії такий Arteon здатен проїхати 53 км (WLTP). Повний привід для більшості виконань моделі буде опцією.

Фото: Volkswagen Arteon 2021 / Volkswagen

Не обійшлось оновлення і без покращення електронних асистентів водія. Новий Travel Assist здатен працювати на швидкості до 210 км/год, укомплектований адаптивним круїз-контролем, навчений розпізнавати знаки, утримувати машину в смузі, самостійно гальмувати і розганятися після повної зупинки, а також орієнтуватися у зонах ремонту доріг, де подібні системи часто пасують. Також камера заднього виду тепер використовує об’єктив з кутом захоплення у 170 градусів, замість колишніх 90.

Старт продажів оновлених Arteon у Європі призначений на осінь цього року, ціни будуть оголошені додатково.

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