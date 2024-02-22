Немецкий автопроизводитель улучшил плагин-гибрид Tiguan eHybrid, увеличив возможный запас хода исключительно на электричестве до 120 км. Автомобиль поступит в продажу в Европе с 24 февраля.

Сейчас модель Tiguan остается одной из самых успешных моделей Volkswagen Group. За год производится 500 000 автомобилей этой модели. Сейчас немецкий автопроизводитель добавил к актуальной линейке PHEV Tiguan eHybrid Tiguan eHybrid.

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Плагин представлен с батареями на 19,7 кВт/ч и имеет две вариации мощностью 204 и 272 лошадиных сил. Запас хода на электричестве увеличился практически вдвое по сравнению с предшественником и теперь составляет 120 км, что позволяет использовать автомобиль как электромобиль в городе.

Силовая установка гибрида представляет собой сочетание электромотора мощностью 85 кВт и нового 1,5-литрового двигателя TSI. Общий запас хода автомобиля составляет 900 км. Батарея теперь поддерживает домашнюю зарядку мощностью до 11,6 кВт и до 50 кВт на станциях быстрой зарядки постоянного тока. Параллельно с eHybrid, существует также версия eTSI, которая является мягким гибридом.

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Цены на базовую версию eTSI в Европе начинается от 36 600 евро, тогда как версию eHybrid мощностью 204 л.с. с соответствующим оснащением комплектации Life можно приобрести по цене от 48 655 евро. Volkswagen Tiguan eHybrid поступит в продажу с 24 февраля.