Дизайн обновленного семиместного Volkswagen Tayron рассекретили накануне премьеры в 2025 году. Новый кроссовер должен поступить в продажу как преемник Tiguan Allspace.

Как заявил генеральный директор Volkswagen Томас Шефер, VW Tayron планируется как глобальная модель, и ее производство планируют наладить на заводах в Германии (Вольфсбург), Китае (Антинг и Чанчунь) и Мексике (Пеубла).

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Volkswagen Tayron базируется на новой платформе Volkswagen MQB-Evo, как и новые Volkswagen Tiguan третьего поколения и Passat девятого поколения. Длина, ширина и высота нового Tayron составляют 4735 мм, 1859 мм и 1682 мм соответственно.

Volkswagen Tiguan Allspace, на замену которого пришел Volkswagen Tayron

Это делает его на 197 мм длиннее, на 17 мм шире и на 43 мм выше нового Tiguan. Колесная база нового кроссовера составляет 2791 мм, что на 111 мм длиннее, чем у нового Tiguan. Снаряженная масса составит 1790 кг.

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Поговаривают, что новый внедорожник Volkswagen сохранит название Tayron в Великобритании, но на других европейских рынках и США он будет продаваться под названием Tiguan. В Китае второе поколение Tayron будет продаваться как Tiguan L Pro и будет иметь на выбор как стандартный, так и спортивный стильный пакет R-Line.

По имеющейся информации, которая указана в данных китайских регуляторных органов, Tayron для китайского рынка будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощностью 184 л.с. в базовой версии и 217 л.с. в высшей спецификации.

Европейские модели также будут предлагать с бензиново-электрической гибридной установкой, похожей на ту, которая будет доступна в новом Tiguan. Также будет доступен 2,0-литровый турбодизельный двигатель. Как бензиновый, так и дизельный двигатель будут доступны семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением в стандартной комплектации.

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Volkswagen подтвердил, что также предложит на выбор два PHEV мощностью 201 и 268 л.с., с запасом хода более 100 км только на электричестве и с возможностью быстрой зарядки от постоянного тока. Автомобиль будут предлагать, как с передним, так и с полным приводом.