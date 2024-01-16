Дизайн оновленого семимісного Volkswagen Tayron розсекретили напередодні прем’єри у 2025 році. Новий кросовер має надійти у продаж як наступник Tiguan Allspace.

Як заявив генеральний директор Volkswagen Томас Шефер, VW Tayron планується як глобальна модель, і її виробництво планують налагодити на заводах в Німеччині (Вольфсбург), Китаї (Антінг і Чанчунь) і Мексиці (Пеубла).

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Volkswagen Tayron базується на новій платформі Volkswagen MQB-Evo, як і нові Volkswagen Tiguan третього покоління та Passat дев’ятого покоління. Довжина, ширина та висота нового Tayron становлять 4735 мм, 1859 мм та 1682 мм відповідно.

Volkswagen Tiguan Allspace, на заміну якого прийшов Volkswagen Tayron

Це робить його на 197 мм довшим, на 17 мм ширшим і на 43 мм вищим за новий Tiguan. Колісна база нового кросовера становить 2791 мм, що на 111 мм довше, ніж у нового Tiguan. Споряджена маса становитиме 1790 кг.

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Подейкують, що новий позашляховик Volkswagen збереже назву Tayron у Великобританії, але на інших європейських ринках та США він буде продаватися під назвою Tiguan. В Китаї друге покоління Tayron продаватиметься як Tiguan L Pro і матиме на вибір як стандартний, так і спортивний стильний пакет R-Line.

За наявними інформацією, яка зазначена в даних китайських регуляторних органів, Tayron для китайського ринку буде оснащуватися 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, потужністю 184 к.с. у базовій версії та 217 к.с. у вищій специфікації.

Європейські моделі також пропонуватимуть з бензиново-електричною гібридною установкою, схожою на ту, яка буде доступна в новому Tiguan. Також буде доступний 2,0-літровий турбодизельний двигун. Як бензиновий, так і дизельний двигун будуть доступні семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням у стандартній комплектації.

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Volkswagen підтвердив, що також запропонує на вибір два PHEV потужністю 201 і 268 к.с., із запасом ходу понад 100 км лише на електриці та з можливістю швидкої зарядки від постійного струму. Автомобіль пропонуватимуть, як з переднім, так і з повним приводом.