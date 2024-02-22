Німецький автовиробник покращив плагін-гібрид Tiguan eHybrid, збільшивши можливий запас ходу виключно на електриці до 120 км. Автомобіль надійде у продаж в Європі з 24 лютого.

Наразі модель Tiguan залишається однією з найуспішніших моделей Volkswagen Group. За рік виробляється 500 000 автомобілів цієї моделі. Зараз німецький автовиробник додав до актуальної лінійки PHEV Tiguan eHybrid.

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Плагін представлений з батареями на 19,7 кВт/год й має дві варіації потужністю 204 та 272 кінських сил. Запас ходу на електриці збільшився практично вдвічі порівняно з попередником й тепер становить 120 км, що дозволяє використовувати авто, як електромобіль під час в місті.

Силова установка гібрида являє собою поєднання електромотора потужністю 85 кВт і нового 1,5-літрового двигуна TSI. Загальний запас ходу автомобіля становить 900 км. Батарея тепер підтримує домашню зарядку потужністю до 11,6 кВт та до 50 кВт на станціях швидкої зарядки постійного струму. Паралельно з eHybrid, існує також версія eTSI, яка є м’яким гібридом.

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Ціни на базову версію eTSI в Європі починається від 36 600 євро, тоді як версію eHybrid потужністю 204 к.с. з відповідним оснащенням комплектації Life можна придбати за ціною від 48 655 євро. Volkswagen Tiguan eHybrid надійде у продаж з 24 лютого.