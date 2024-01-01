Обновленный Volvo XC90 "слили" до официальной премьеры

Как сообщает Autoevolution, официальные фотографии по неизвестным причинам появились в социальных сетях Volvo Car Switzerland. Через несколько минут указанная публикация была удалена.

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Однако, как это всегда бывает в Интернете, кто-то сделал скриншоты обновленного среднеразмерного кроссовера и слил их в сеть. На них заметно, что эволюционный дизайн обновленного XC90 второго поколения черпает вдохновение в основном из EX90.

Модель получила широкую решетку радиатора и фирменную графику фар. Также можно заметить лючок зарядного разъема, указывающий на поддержку плагин-гибрида, тогда как задняя часть трехрядного кроссовера получила мало изменений. Конечно, фары и задние фонари состоят исключительно из светодиодов.

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Единственное изображение салона демонстрирует несколько иной сенсорный экран для встроенной информационно-развлекательной системы Google и набор физических кнопок, расположенных прямо под сенсорным экраном. Больше подробностей о новинке станет известно после ее официального дебюта.