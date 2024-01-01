Оновлений Volvo XC90 «злили» до офіційної прем’єри

Як повідомляє Autoevolution, офіційні фотографії з невідомих причин з’явились в соціальних мережах Volvo Car Switzerland. Через декілька хвилин зазначена публікація була видалена.

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Однак, як це завжди буває в Інтернеті, хтось зробив скріншоти оновленого середньорозмірного кросовера й злив їх в мережу. На них помітно, що еволюційний дизайн оновленого XC90 другого покоління черпає натхнення в основному з EX90.

Модель отримала широку решітку радіатора й фірмову графіку фар. Також можна помітити лючок зарядного роз’єму, що вказує на підтримку плагін-гібрида, тоді як задня частина трирядного кросовера отримала мало змін. Звичайно, фари й задні ліхтарі складаються виключно зі світлодіодів.

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Єдине зображення салону демонструє дещо інший сенсорний екран для вбудованої інформаційно-розважальної системи Google й набір фізичних кнопок, розташованих прямо під сенсорним екраном. Більше подробиць про новинку стане відомо після її офіційного дебюту.