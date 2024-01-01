Volvo EX90 вартістю 80 000 доларів не матиме деяких функцій на момент запуску

Презентація Volvo EX90 відбулась в 2022 році, проте автовиробник відклав запуск серійного виробництва моделі через проблеми з програмним забезпеченням. Однак, абсолютно нових Volvo EX90 будуть відсутні деякі опції, коли автовиробник почне поставки в другій половині цього року.

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Як повідомляє Motor1, список включає бездротовий зв’язок Apple CarPlay, двонаправлена зарядку та світлову тему для дисплеїв. Окрім цього, Функції безпеки також можуть бути відсутніми, оскільки Volvo попередила, що інтеграція системи LiDAR відбудеться після оновлення по повітрю.

Інші функції, які можуть бути відсутні, включають попередження про перехресний рух, допомогу в поворотах. До того ж власникам буде доступна лише темна тема інформаційно-розважальної системи, адже світла тема з’явиться лише після оновлення операційної системи в майбутньому.

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Також автовиробник повідомив, що Volvo EX90 може витрачати близько 3% рівня заряду батареї на день, коли він припаркований і не заряджається. Причиною є основний комп’ютер працює у фоновому режимі для керування функціями автомобіля, проте, це також буде виправлено в майбутньому.