Volvo EX90 стоимостью 80 000 долларов не будет иметь некоторых функций на момент запуска

Презентация Volvo EX90 состоялась в 2022 году, однако автопроизводитель отложил запуск серийного производства модели из-за проблем с программным обеспечением. Однако, абсолютно новых Volvo EX90 будут отсутствовать некоторые опции, когда автопроизводитель начнет поставки во второй половине этого года.

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Как сообщает Motor1, список включает беспроводную связь Apple CarPlay, двунаправленная зарядку и световую тему для дисплеев. Кроме этого, Функции безопасности также могут отсутствовать, поскольку Volvo предупредила, что интеграция системы LiDAR состоится после обновления по воздуху.

Другие функции, которые могут отсутствовать, включают предупреждение о перекрестном движении, помощь в поворотах. К тому же владельцам будет доступна только темная тема информационно-развлекательной системы, ведь светлая тема появится только после обновления операционной системы в будущем.

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Также автопроизводитель сообщил, что Volvo EX90 может тратить около 3% уровня заряда батареи в день, когда он припаркован и не заряжается. Причиной является основной компьютер, который работает в фоновом режиме для управления функциями автомобиля, однако, это также будет исправлено в будущем.