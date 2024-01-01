Объявлена стоимость Nissan X-Trail 2025 года

Как сообщает Autoevolution, линейка уровней оснащения модели достаточно широкая. Кроссовер доступен в таких исполнениях, как: ST, ST-L, N-Trek, Ti, Ti-L, ST-L, Ti e-Power и Ti-L e-Power. Все версии, начиная с ST-L, получили 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему, спутниковую навигацию, беспроводное подключение смартфона и панель для беспроводной зарядки.

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Комплектации Ti и выше также получили беспроводную связь Android Auto и Apple CarPlay. В зависимости от уровня оснащения кроссовер предлагается в 5 и 7-местном исполнении с передним или полным приводом.

Бензиновые версии используют 2,5-литровый агрегат, тогда как гибридные исполнения e-Power с технологией e-4ORCE оснащены 1,5-литровым турбомотором, работающий в паре с электромоторами, которые установлены на осях.

Цены на Nissan X-Trail 2025 года начинаются с 25 345 долларов за исполнение ST, $29 670 за ST-L и 32 085 долларов за N-Trek, которые все являются пятиместными и с передним приводом. Стоимость 7-местных полноприводных ST, ST-L и N-Trek стартует от $27 385, 31 750 долларов и $34 170 соответственно.

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Пятиместные версии Ti и Ti-L начинаются от 34 235 долларов 36 250 долларов соответственно, а пятиместные e-Power ST-L, Ti и Ti -L стоят $33 890, $37 055 и 39 070 долларов.