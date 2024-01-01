Оголошено вартість Nissan X-Trail 2025 року

Як повідомляє Autoevolution, лінійка рівнів оснащення моделі досить широка. Кросовер доступний у таких виконаннях, як: ST, ST-L, N-Trek, Ti, Ti-L, ST-L, Ti e-Power і Ti-L e-Power. Усі версії, починаючи з ST-L, отримали 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему, супутникову навігацію, бездротове підключення смартфона та панель для бездротової зарядки.

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Комплектації Ti й вище також отримали бездротовий зв’язок Android Auto й Apple CarPlay. Залежно від рівня оснащення кросовер пропонується у 5 та 7-місному виконанні з переднім або повним приводом.

Бензинові версії використовують 2,5-літровий агрегат, тоді як гібридні виконання e-Power з технологією e-4ORCE оснащені 1,5-літровим турбомотором, що працює в парі з електромоторами, які встановлені на осях.

Ціни на Nissan X-Trail 2025 року починаються з 25 345 доларів за виконання ST, $29 670 за ST-L та 32 085 доларів за N-Trek, які всі є п'ятимісними й з переднім приводом. Вартість 7-місних повнопривідних ST, ST-L й N-Trek стартує від $27 385, 31 750 доларів й $34 170 відповідно.

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П’ятимісні версії Ti та Ti-L починаються від 34 235 доларів 36 250 доларів відповідно, а п’ятимісні e-Power ST-L, Ti та Ti -L коштують $33 890, $37 055 й 39 070 доларів.