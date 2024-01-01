Объявлена стоимость новой Toyota Crown Signia

Как сообщает Autoevolution, в стандартное оснащение Crown Signia входят кожаные сиденья и руль, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, двери багажника с электроприводом, боковые зеркала с электроприводом и мониторингом слепых зон и аудиосистема с шестью динамиками.

Читайте также: Подержанный Toyota Land Cruiser 100: стоит ли покупать

Кроме этого, базовая версия предлагается с сиденьями переднего ряда с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и системой безопасности и помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0.

Топовая версия имеет другие светодиодные фонари, аудиосистему с 11 динамиками JBL, датчик дождя, цифровое зеркало заднего вида и панорамную крышу. Кроме этого покупатель может оснастить авто дополнительным пакетом опций Advanced Technology стоимостью $1865.

Также интересно: Toyota выпустит спортивную версию Corolla с индексом FX

В него входят систему помощи при парковке с автоматическим торможением, систему помощи при изменении движения и систему предупреждения о перекрестном движении. Кроссовер предлагается исключительно с гибридной установкой с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, что совмещена с вариатором.

Crown Signia также имеет полный привод, который образуется благодаря сочетанию электродвигателей на задней то передней осях. Батарея авто имеет емкость 5,0 А-ч. Разгон до 100 км/ч составляет 7,1 секунды, а расход топлива – 6,2 литра на 100 километров.