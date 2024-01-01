Оголошена вартість нового великого кросовера Toyota

Як повідомляє Autoevolution, в стандартне оснащення Crown Signia входять шкіряні сидіння та кермо, 12,3-дюймовий екран мультимедіа, двері багажника з електроприводом, бічні дзеркала з електроприводом та моніторингом сліпих зон та аудіосистема з шістьма динаміками.

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Окрім цього, базова версія пропонується з сидіннями переднього ряду з електрорегулюваннями, підігрівом й вентиляцією, 19-дюймовими легкосплавними дисками та системою безпеки й допомоги водію Toyota Safety Sense 3.0.

Топова версія має інакші світлодіодні ліхтарі, аудіосистему з 11 динаміками JBL, датчик дощу, цифрове дзеркало заднього виду та панорамний дах. Окрім цього покупець може оснастити авто додатковим пакетом опцій Advanced Technology вартістю $1865.

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До нього входять система допомоги при паркуванні з автоматичним гальмуванням, допомоги при зміні руху та попередження про перехресний рух. Кросовер пропонується виключно з гібридною установкою з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, що поєднана з варіатором.

Crown Signia також має повний привід, який утворюється завдяки поєднанню електродвигунів на задній те передній осях. Батарея авто має ємність 5,0 А-год. Розгін до 100 км/год становить 7,1 секунди, а витрата палива – 6,2 літри на 100 кілометрів.