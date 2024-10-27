Объявлена стоимость самой большой модели Smart, она совсем не маленькая

Как передает CarNewsChina, на китайском рынке новинка от Smart доступна в следующих вариантах:

Long Range Adventure Standard Edition: задний привод, 570 км

Long Range Adventure Deluxe Edition: задний привод, 570 км

Ultra-Lange Deluxe: задний привод, 740 км, 800 В архитектура

Jungle Realm Limited Edition: полный привод, 580 км, 800 В архитектура

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Самая большая модель бренда будет конкурировать с Audi Q3 и BMW X3. Автомобиль будет доступен в восьми вариантах отделки и 6 цветах отделки интерьера. Флагманская версия Jungle Realm Limited Edition оснащена пакетом, включающим X-образную окрашенную платформу на крыше, полки для багажа, небольшой контейнер на боку автомобиля, боковые лестницы, боковые лестницы и скрытый разъем для прицепа, с тяговой способностью 1451 кг.

Багажники выдерживают статическую нагрузку 240 кг и динамическую нагрузку 100 кг. Автомобиль также оснащается разъемом 220 В для поддержки функции внешнего разряда V2L. В зависимости от комплектации также меняется клиренс кроссовера - от 156 мм до 231 мм.

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Три начальных варианта предлагается с единственным электромотором на задней оси, в вариантах мощности 335 и 358 л.с. Первый вариант предлагается с литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей емкостью 76 кВт-ч, а второй - тройным литиевым блоком емкостью 100 кВт-ч, что обеспечивают 570 км и 740 км по циклу CLTC соответственно.

Самое быстрое время разгона составляет 6,5 секунды, ас зарядки - менее 15 минут для пополнения от 30% до 80%. В то же время полноприводный вариант предлагает максимальную мощность в 579 л.с., где передний асинхронный двигатель выдает 221 л.с./270 Нм, а задний - 416 л.с./440 Нм. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 4,9 секунды, а запас хода CLTC 580 км. Стоимость этой топовой версии составляет 51 700 долларов.