Smart может возродить культовый Roadster

Как передает Carscoops, Smart может возродить модель в качестве электромобиля, который присоединится к кроссоверам #1 и #3, а также будущему #5. Исполнительный директор Smart в Европе Дирк Адельманн заявил, что дизайнер бренда создал рендер модели примерно в 2020 году, вскоре после того, как Geely приобрела 50% акций компании.

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"Был один очень дикий коллега, у которого были первые чертежи нового родстера. У нас есть три замечательные машины, и ни одна из них не родстер, но почему бы и нет? Если мы сделаем родстер, будьте уверены, он будет очень компактным – точно двухместный", — сказал он Autocar. Также он добавил, что имеет очень эмоциональные отношения с Roadster, поскольку это была первая машина, над которой он работал, когда присоединился к Smart.

К тому же дебют компактной модели по типу оригинального Roadster может вернуть Smart к главной концепции бренда. С запуском таких автомобилей, как #1, #3 и #5, модели Smart стали значительно большими, чем когда-либо прежде.

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Также компания намерена выпустить новую генерацию ForTwo. Производство старой модели завершилось в начале этого года, поэтому Smart планирует создать новую на основе электрической компактной архитектуры (ECA). Однако, автопроизводитель сможет оправдать стоимость этой новой платформы и разработки модели, только при наличии партнера для сотрудничества.