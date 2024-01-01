Smart #2 заменит Fortwo на общей платформе

Вероятно через несколько месяцев зеленый свет будет включен преемнику Fortwo. На это намекнул генеральный директор Smart Europe Дирк Адельманн.

По его словам, как пишет autocar.co.uk, планируется непременная замена, но есть один нюанс: перед тем, как получить одобрение, должна быть уверенность, что проект будет рентабельным.

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Как помните, первая модель фирмы и один из самых маленьких автомобилей на рынке Европы Fortwo после 26 лет производства недавно выведен из производства без замены. Однако она будет.

"Мы работаем над этим. Текущий Fortwo закончился два месяца назад. Было бы замечательно иметь прямого преемника – у нас нет, но мы работаем над этим", – сказал Дирк Адельманн.

Уже существуют предложения по городскому автомобилю, который получил название "Проект 2" и, как ожидается, будет запущен в производство под названием №2. Адельманн объяснил, что номер 2 был зарезервирован "намеренно", поскольку это "культовый номер" для бренда, и его следует использовать для преемника Fortwo.

Четверть века на рынке держался Smart Fortwo и сейчас производитель ищет компанию-партнера, с которой он может разделить расходы на разработку и производство Smart #2 нового поколения. Фото: Smart

По мере расширения линейки Smart, по его словам, появится модель, согласно которой нечетные номера используются для SUV и SUV-купе, а четные – для "других продуктов".

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"Сегмент городских автомобилей небольшой в Европе. Лучшим годом для Fortwo было около 100 000 единиц, и этого недостаточно, чтобы оправдать платформу. Мы хотим иметь положительный бизнес-кейс для нас, для наших розничных торговцев и, в конце концов, для наших клиентов", – сказал Адельманн.

Smart на 50% принадлежит китайской компании Geely, которая владеет целым рядом марок автомобилей, охватывающих огромное разнообразие размеров и сегментов.

Остается непонятным, сможет ли один из них стать партнером Smart для создания городского автомобиля. Ближайшим к оригинальному Fortwo по размеру из всего портфолио Geely является Geometry Panda – трехметровый четырехместный городской электромобиль радиусом действия 200 километров.