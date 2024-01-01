Smart #2 замінить Fortwo на спільній платформі

Ймовірно за кілька місяців зелене світло буде увімкнено наступнику Fortwo. На це натякнув генеральний директор Smart Europe Дірк Адельманн.

За його словами, як пише autocar.co.uk, планується неодмінна заміна, але є один нюанс: перед тим, як отримати схвалення, має бути впевненість, що проєкт бути рентабельним.

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Як пригадуєте, перша модель фірми та один із найменших автомобілів на ринку Європи Fortwo після 26 років виробництва нещодавно виведений з виробництва без заміни. Однак вона буде.

"Ми працюємо над цим. Поточний Fortwo закінчився два місяці тому. Було б чудово мати прямого наступника – у нас немає, але ми працюємо над цим", – розповів Дірк Адельманн.

Вже існують пропозиції щодо міського автомобіля, який отримав назву «Проект 2» і, як очікується, буде запущено у виробництво під назвою №2. Адельманн пояснив, що номер 2 було зарезервовано "навмисно", оскільки це "культовий номер" для бренду, і його слід використовувати для наступника Fortwo.

Чверть століття на ринку тримався Smart Fortwo і нині виробник шукає компанію-партнера, з якою він може розділити витрати на розробку та виробництво Smart #2 нового покоління. Фото: Smart

У міру розширення лінійки Smart, за його словами, з’явиться модель, згідно з якою непарні номери використовуються для SUV і SUV-купе, а парні – для "інших продуктів".

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"Сегмент міських автомобілів невеликий у Європі. Найкращим роком для Fortwo було близько 100 000 випущених одиниць, і цього недостатньо, щоб виправдати платформу. Ми хочемо мати позитивний бізнес-кейс для нас, для наших роздрібних торговців і, зрештою, для наших клієнтів", – сказав Адельманн.

Smart на 50% належить китайській компанії Geely, яка володіє цілим рядом марок автомобілів, що охоплюють величезну різноманітність розмірів і сегментів.

Залишається незрозумілим, чи зможе один із них стати партнером Smart для створення міського автомобіля. Найближчим до оригінального Fortwo за розміром з усього портфоліо Geely є Geometry Panda – триметровий чотиримісний міський електромобіль радіусом дії 200 кілометрів.