Smart може відродити культовий Roadster

Як передає Carscoops, Smart може відродити модель в якості електромобіля, який приєднається до кросоверів #1 і #3, а також майбутнього #5. Виконавчий директор Smart у Європі Дірк Адельманн заявив, що дизайнер бренду створив рендер моделі приблизно у 2020 році, незабаром після того, як Geely придбала 50% акцій компанії.

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«Був один дуже дикий колега, у якого були перші креслення нового родстера. У нас є три чудові машини, і жодна з них не родстер, але чому б і ні? Якщо ми зробимо родстер, будьте впевнені, він буде дуже компактним – точно двомісний», — сказав він Autocar. Також він додав, що має дуже емоційні стосунки з Roadster, оскільки це була перша автівка, над якою він працював, коли приєднався до Smart.

До того ж дебют компактної моделі по типу оригінального Roadster може повернути Smart до головної концепції бренду. Із запуском таких автомобілів, як #1, #3 та #5, моделі Smart стали значно більшими, ніж будь-коли раніше.

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Також компанія має намір випустити нову генерацію ForTwo. Виробництво старої моделі завершилося на початку цього року, тому Smart планує створити нову на основі електричної компактної архітектури (ECA). Однак, автовиробник зможе виправдати вартість цієї нової платформи та розробки моделі, лише за наявності партнера для співпраці.