smart выпустил самую большую модель в своей истории

Полностью электрический автомобильный бренд smart, или Smart Automobile – совместное предприятие Mercedes-Benz AG и Geely Group, основано в 2019 году. Компания выпускала две модели, а теперь представила третью, хотя по нумерации она пятая. Впрочем, ни одна из них в Украине не представлена.

И если все помнят, что “смарты” всегда выступали в классе городских малышек, то сейчас об этом надо забыть – новинка уже нацелилась на сегмент компактных кроссоверов, утверждают в autoevolution.

Напомним, как выглядит smart #1

Родство с Mercedes-Benz влечет за собой не только премиальную цену, но и некоторые модные “фишки” – панорамная крыша, бескаркасные двери, “плавающие” колпачки колес, "длинные" световые кластеры спереди и сзади, короткие передние и задние свесы. Колесная база достигает 2900 мм, а общая длина составляет 4705 мм, поэтому его называют "самым универсальным транспортным средством в ассортименте продуктов Smart сегодня".

Компания представила #5 в двух версиях – Summit Edition и Premium+. Кроме того, первая получает эксклюзивную коллекцию Adventurers, которая содержит электрическую сцепку для прицепа и защиту кузова, багажник на крыше, боковые ступеньки, сумку и лестницу.

Внутри smart #5 – передние кожаные сиденья с "нулевой гравитацией" и 121 градусным откидыванием, V-образные подушки безопасности и ремни безопасности, интегрированые в сиденья.

Задние пассажиры также шикуют - кожаные сиденья с подогревом и имеют регулируемые спинки, электрический солнцезащитный щиток и светодиодные фонари для чтения в стиле самолета. Существует также режим комфорта с управлением одной кнопкой, который обеспечивает больше места для ног пассажирам, подсветка 256 цветами, превращение сидений в односпальное место, а информационно-развлекательная система получила встроенный проектор и звуковую систему Sennheiser Signature с 21 динамиком.

Также есть 34 отсека для хранения по всему салону, 72-литровый багажник спереди, а заднее пространство для хранения может достигать до 1530 литров. Посередине стоит 25,6-дюймовый дисплей дополненной реальности Head-up, 10,3-дюймовая полноцветная панель приборов Ultra HD LCD, а также два 13-дюймовых AMOLED 2,5K дисплея.

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Не обошлось от помощи ИИ, а также аватара льва под названием Лео. smart #5 имеет 800-вольтовую архитектуру для аккумулятора мощностью 100 кВт/ч, которая включает функцию суперзарядки от 10% до 80% всего за 15 минут. Кроме того, smart обещает дальность 740 км на одном заряде, но эти данные базируются на китайском режиме тестирования CLTC.

Smart еще ничего не сказал о мощности или производительности, но утверждает, что #5 будет способен ездить как по дорогам, так бездорожью - и подготовил адаптивные, песчаные, снежные, грязевые и скальные режимы вождения.