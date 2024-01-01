smart випустив найбільшу модель у своїй історії

Повністю електричний автомобільний бренд smart, або Smart Automobile – спільне підприємство Mercedes-Benz AG та Geely Group, засноване в 2019 році. Компанія випускала дві моделі, а тепер представила третю, хоча за нумерацією вона п’ята. Втім, жодна з них в Україні не представлена.

І якщо всі пам’ятають, що “смарти” завжди виступали у класі міських малявок, то зараз про це треба забути – новинка вже націлилась на сегмент компактних кросоверів, стверджують в autoevolution.

Нагадаємо, як виглядає smart #1

Спорідненість з Mercedes-Benz тягне за собою не лише преміальну ціну, але й деякі модні “фішки” – панорамний дах, безкаркасні двері, “плаваючі” ковпачки коліс, "довгі" світлові кластери спереду і ззаду, короткі передні та задні звиси. Колісна база досягає 2900 мм, а загальна довжина становить 4705 мм, тому його називають "найбільш універсальним транспортним засобом в асортименті продуктів Smart сьогодні".

Компанія представила #5 у двох версіях – Summit Edition та Premium+. Окрім того, перша отримує ексклюзивну колекцію Adventurers, яка містить електричну зчіпку для причепа та захист кузова, багажник на даху, бічні сходинки, сумку та драбину.

Всередині smart #5 – передні шкіряні сидіння з "нульовою гравітацією" та 121 градусним нахилом, V-подібні подушки безпеки та ремені безпеки, інтегровані в сидіння.

Задні пасажири також шикують - шкіряні сидіння з підігрівом і мають регульовані спинки, електричний сонцезахисний щиток і світлодіодні ліхтарі для читання в стилі літака. Існує також режим комфорту з керуванням однією кнопкою, який забезпечує більше місця для ніг пасажирам, підсвітка 256 кольорами, перетворення сидінь у односпальне місце, а інформаційно-розважальна система має вбудований проєктор і звукову систему Sennheiser Signature з 21 динаміком.

Також є 34 відсіки для зберігання по всьому салону, 72-літровий багажник спереду, а задній простір для зберігання може досягати до 1530 літрів. Посередині стоїть 25,6-дюймовий дисплей доповненої реальності Head-up, 10,3-дюймова повнокольорова панель приладів Ultra HD LCD, а також два 13-дюймові AMOLED 2,5K дисплеї.

Також цікаво smart може відродити культовий Roadster

Не обійшлось від допомоги ШІ, а також аватара лева під назвою Лео. smart #5 має 800-вольтову архітектуру для акумулятора потужністю 100 кВт/год, яка включає функцію суперзарядки від 10% до 80% всього за 15 хвилин. Крім того, smart обіцяє дальність 740 км на одному заряді, але ці дані базуються на китайському режимі тестування CLTC.

Smart ще нічого не сказав про потужність чи продуктивність, але стверджує, що #5 буде здатний їздити як дорогами, так бездоріжжям - і підготував адаптивні, піщані, снігові, грязьові та скелені режими водіння.