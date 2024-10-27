Оголошено вартість найбільшої моделі Smart, вона зовсім не маленька

Як передає CarNewsChina, на китайському ринку новинка від Smart доступна у таких варіантах:

- Long Range Adventure Standard Edition: задній привід, 570 км

- Long Range Adventure Deluxe Edition: задній привід, 570 км

- Ultra-Lange Deluxe: задній привід, 740 км, 800 В архітектура

- Jungle Realm Limited Edition: повний привід, 580 км, 800 В архітектура

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Найбільша модель бренду конкуруватиме з Audi Q3 та BMW X3. Автівка буде доступна в восьми варіантах обробки та 6 кольорах оздоблення інтер’єру. Флагманська версія Jungle Realm Limited Edition оснащена пакетом, що включає X-подібну пофарбовану платформу на даху, полиці для багажу, невеликий контейнер на боці автомобіля, бічні драбини, бічні сходи та прихований роз'єм для причепа, з тяговою здатністю 1451 кг.

Багажники витримують статичне навантаження 240 кг і динамічне навантаження 100 кг. Автівка також оснащується роз’ємом 220 В для підтримки функції зовнішнього розряду V2L. Залежно від комплектації також змінюється кліренс кросовера - від 156 мм до 231 мм.

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Три початкові варіанти пропонується з єдиним електромотором на задній осі, у варіантах потужності 335 й 358 к.с. Перший варіант пропонується з літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю ємністю 76 кВт-год, а другий — потрійним літієвим блоком ємністю 100 кВт-год, що забезпечують 570 км і 740 км за циклом CLTC відповідно.

Найшвидший час розгону становить 6,5 секунд, ас заряджання — менше ніж 15 хвилин для поповнення від 30% до 80%. Водночас повнопривідний варіант пропонує максимальну потужність в 579 к.с., де передній асинхронний двигун видає 221 к.с./270 Нм, а задній — 416 к.с./440 Нм. Час розгону від 0 до 100 км/год становить 4,9 секунди, а запас ходу CLTC 580 км. Вартість цієї топової версії становить 51 700 доларів.