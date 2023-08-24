Volkswagen ID.7 дебютирует как новый флагманский электрический автомобиль марки. Он уже доступен для заказа и в Европе и Китае, а до Северной Америки дойдет в 2024 году. Цены для европейского рынка начинаются от 56 995 евро.

ID.7 доступен в двух комплектациях: Pro и Pro S. Оба имеют электромотор мощностью 282 лошадиные силы (210 киловатт). Pro поставляется с аккумулятором с общей мощностью 82,0 киловатт-часа, что обеспечивает ориентировочный запас хода 615 километров. Pro S получает пакет с общей мощностью 91,0 кВтч, что обеспечивает 700 км езды.

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ID.7 имеет длину 4961 мм и колесную базу 2966 мм. Эти показатели сравнимы с электрическим седаном Mercedes-Benz EQE. Без учета наружных зеркал, VW имеет ширину 1862 мм. Коэффициент лобового сопротивления кузова составляет от 0,23 в зависимости от комплектации, которую выбирает покупатель.

Внутри ID.7 стандартно оборудован проекционным дисплеем дополненной реальности. Эта технология позволяет разработчикам создать упрощенную панель приборов, которая показывает только законно необходимую информацию, например скорость автомобиля и различные предупреждения.

Благодаря системе дополненной реальности информация смотрится на разных расстояниях от водителя. Например, скорость кажется близкой, но стрелки поворота сдаются дальше. Информация на дисплее может включать такие вещи, как разметка полос, информация о расстоянии и ограничение скорости. Элементы управления на руле позволяют настраивать информацию на HUD в соответствии с тем, что хочет видеть водитель.

15,0-дюймовая информационно развлекательная система расположена в центре приборной панели. Сенсорные ползунки с подсветкой позволяют регулировать температуру в салоне и громкость звука.

Система Travel Assist включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему помощи при изменении полосы движения. Технология способна обнаруживать ограничение скорости и автоматически регулировать скорость автомобиля.

VW уверяет, что ID.7 обладает самой совершенной системой кондиционирования воздуха бренда со времен Phaeton. Вентиляционные отверстия имеют двигатели, которые перемещают вертикально и горизонтально, чтобы система могла распределять воздух по большой площади кабины. Он тоже реагирует на голосовые команды. К примеру, водитель, говоря «Привет, Айда, у меня холодные руки», направляет теплый порыв на пальцы человека и включает обогреватель руля.

Покупатели могут задать высокотехнологичные сиденья. Передние кресла доступны с регулировкой по 14 направлениям. Функция Climatronic использует датчики температуры и влажности для автоматического нагрева или охлаждения. Массажная система имеет 10 воздушных подушек, а премиальная версия добавляет еще две подушки для работы над тазом и хребтом пассажира.

Дополнительный панорамный люк имеет интеллектуальную стеклянную панель. Полимердисперсный жидкокристаллический слой позволяет переключаться между непрозрачным и прозрачным с помощью кнопки или голосового управления.

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VW будет производить ID.7 для рынков Европы и Северной Америки на своем заводе в Эмдене в Германии.