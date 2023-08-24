Volkswagen ID.7 дебютує як новий флагманський електричний седан марки. Він вже доступний для замовлення і Європі та Китаї, а до Північної Америки дійде у 2024 році. Ціни для європейського ринку починаються від 56 995 євро.

ID.7 доступний у двох комплектаціях: Pro та Pro S. Обидва мають електромотор потужністю 282 кінські сили (210 кіловат). Pro постачається з акумулятором із загальною потужністю 82,0 кіловат-години, що забезпечує орієнтовний запас ходу 615 кілометрів. Pro S отримує пакет із загальною потужністю 91,0 кВт-год, що забезпечує 700 км їзди.

Читайте також: Volkswagen показав незвичайну "фішку" нового Tiguan

ID.7 має довжину 4961 міліметр і колісну базу 2966 мм. Ці показники можна порівняти з електричним седаном Mercedes-Benz EQE. Без урахування зовнішніх дзеркал, VW має ширину 1862 мм. Коефіцієнт лобового опору кузова становить від 0,23 в залежності від комплектації, яку обирає покупець.

Всередині ID.7 стандартно оснащений проекційним дисплеєм доповненої реальності. Ця технологія дозволяє розробникам створити спрощену панель приладів, яка показує лише законно необхідну інформацію, як-от швидкість автомобіля та різні попередження.

Завдяки системі доповненої реальності інформація виглядає на різних відстанях від водія. Наприклад, швидкість здається близькою, але стрілки повороту здаються далі. Інформація на дисплеї може включати такі речі, як розмітка смуг, інформація про відстань і обмеження швидкості. Елементи керування на кермі дозволяють налаштовувати інформацію на HUD відповідно до того, що хоче бачити водій.

15,0-дюймова інформаційно-розважальна система розташована в центрі приладової панелі. Сенсорні повзунки з підсвічуванням дозволяють регулювати температуру в салоні та гучність звуку.

Система Travel Assist включає адаптивний круїз-контроль і систему допомоги при зміні смуги руху. Технологія здатна виявляти обмеження швидкості та автоматично регулювати швидкість автомобіля.

VW запевняє, що ID.7 має найдосконалішу систему кондиціонування повітря бренду з часів Phaeton. Вентиляційні отвори мають двигуни, які переміщують їх вертикально та горизонтально, щоб система могла розподіляти повітря по великій площі кабіни. Він також реагує на голосові команди. Наприклад, водій, кажучи «Привіт, Айда, у мене холодні руки», спрямовує теплий порив на пальці людини і включає обігрівач керма.

Покупці можуть задати високотехнологічні сидіння. Передні крісла доступні з регулюванням у 14 напрямках. Функція Climatronic використовує датчики температури та вологості для їх автоматичного нагрівання або охолодження. Масажна система має 10 повітряних подушок, а преміальна версія додає ще дві подушки для роботи над тазом і хребтом пасажира.

Додатковий панорамний люк має інтелектуальну скляну панель. Полімердисперсний рідкокристалічний шар дозволяє перемикатися між непрозорим і прозорим за допомогою кнопки або голосового керування.

Читайте також: Volkswagen обійшов Tesla на ринку електромобілів

VW буде виготовляти ID.7 для ринків Європи та Північної Америки на своєму заводі в Емдені в Німеччині.