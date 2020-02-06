Конкурс WCOTY 2020 выбирает лучшие автомобили в нескольких номинациях.

Список автомобилей-финалистов конкурса World Car of the Year (WCOTY) 2020 объявлен организаторами.

Среди 29 полуфиналистов на главную номинацию “Лучший автомобиль года” жюри оставило десять. Это Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf і Volkswagen T-Cross.

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Кроме того, жюри WCOTY назвало пять финалистов в каждой из трех дополнительных категорий. Награду в номинации “Лучший городской автомобиль” могут присудить Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio або Volkswagen T-Cross. На победу в категории “Спорткар года” претендуютBMW M8, Porsche 718 Spyder / Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan і Toyota GR Supra.

За звание лучшего премиального автомобиля будут бороться BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 і Porsche Taycan.

Автомобили всех четырех категорий имеют право претендовать на победу в номинации “Дизайн года”, а отдельной награды для “зеленых” автомобилей в этом году не предусмотрено.

Напомним, что также названы финалисты европейского автомобиля года.​​​​​​​