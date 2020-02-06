Конкурс WCOTY 2020 обирає кращі автомобілі у кількох номінаціях.

Список автомобілів-фіналістів конкурсу World Car of the Year (WCOTY) 2020 оголошено організаторами.

Серед 29 півфіналістів на головну номінацію «Кращий автомобіль року» журі залишило десять. Це Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf і Volkswagen T-Cross.

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Окрім того, журі WCOTY назвало по п'ять фіналістів в кожній з трьох додаткових категорій. Нагороду в номінації «Кращий міський автомобіль» можуть присудити Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio або Volkswagen T-Cross.

На перемогу в категорії «Спорткар року» претендують BMW M8, Porsche 718 Spyder / Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan і Toyota GR Supra.

За звання кращого преміального автомобіля боротимуться BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 і Porsche Taycan.

Автомобілі з усіх чотирьох категорій мають право претендувати на перемогу в номінації «Дизайн року», а окремою нагороди для «зелених» автомобілів в цьому році не передбачено.

Нагадаємо, що також названі фіналісти європейського автомобіля року.