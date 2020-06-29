Топовая "Альфа Ромео" по мнению многих экспертов "заткнула за пояс" BMW M3, Mercedes C63 AMG, и многие другие спорткары. Действительно ли это так? Команда SRT сравнила ее с хот-родом MadMax.

Версия Quadrifoglio итальянского седана Alfa Romeo Giulia оснащается алюминиевым твинтурбовым двигателем объемом 2,9 литра V6 с непосредственным впрыском. Турбины развивают давление до 2 бар, что позволяет двигателю выдавать мощность 503 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Согласно измерений команды SRT, первую сотню она набирает за 4,8 c. Вместе с тем, благодаря системе отключения цилиндров (с возможностью отключения трех из шести цилиндров) автомобиль показывает расход топлива 8,5 литров на 100 километров. А еще этот автомобиль очень трудно заставить ездить боком.

У автомобиля карбоновые тормоза, которые надо прогревать для эффективной работы. Поэтому эксперты решили проверить их эффективность "на холодную" и с рабочей температурой.

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В видео “Альфу” сравнивают с самодельным ход-родом MadMax, созданным из старого "Опеля" и "Мерседеса". Он развивает мощность 455 л.с. и сотню набирает менее чем за 4 секунды.

Смотрите видео тест-драйва Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio:

Напомним, что украинский дизайнер показал, как будет выглядеть Alfa Romeo Giulia.