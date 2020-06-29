Топова "Альфа Ромео" на думку багатьох експертів "заткнула за пояс" BMW M3, Mercedes C63 AMG, і багато інших спорткарів. Чи справді це так? Команда SRT порівняла її з хот-родом MadMax.

Версія Quadrifoglio італійського седана Alfa Romeo Giulia оснащується алюмінієвим твінтурбовим двигуном об'ємом 2,9 літри V6 з безпосереднім вприском. Турбіни розвивають тиск до 2 бар, що дозволяє двигуну видавати потужність 503 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Згідно вимірів команди SRT, першу сотню вона набирає за 4,8 c. Разом з тим, завдяки системі відключення циліндрів (з можливістю відключення трьох з шести циліндрів) автомобіль показує витрату пального 8,5 літрів на 100 кілометрів. А ще цей автомобіль дуже важко заставити їздити боком.

У автомобіля карбонові гальма, які треба прогрівати для ефективної роботи. Тож експерти вирішили перевірити їх ефективність "на холодну" та з робочою температурою.

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У відео "Альфу" порівнюють з саморобним ход-родом MadMax, створеним зі старого "Опеля" та "Мерседеса". Він розвиває потужність 455 к.с. та сотню набирає менш ніж за 4 секунди.

Дивіться відео тест-драйву Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio:

Нагадаємо, що український дизайнер показав, як буде виглядати Alfa Romeo Giulia.