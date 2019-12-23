Список свободных и перегруженных пунктов пропуска западной границы в Украину.

По состоянию на утро 23 декабря, по информации польских пограничников, очереди легковых транспортных средств сформировались почти перед всеми автомобильными пунктами пропуска, однако уже к обеду количество машин в очереди на въезд в Украину совместными усилиями удалось уменьшить. На данный момент оптимальными для пересечения границы будут пункты пропуска "Хребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринов" и "Зосин – Устилуг".

Наиболее загруженными направлениями остаются "Дорохуск – Ягодин" (около 250 легковых ТС на въезд в Украину), "Медика – Шегини" (около 260 легковых машин) и "Корчева – Кракивець" (350 авто).

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Каждый год накануне новогодних и рождественских праздников поток транспортных средств на въезд в Украину существенно возрастает. Время пересечения государственной границы увеличивается. Люди, которые ожидают прохождения контрольных процедур, распространяют в социальных сетях информацию о 8-часовых задержках. Учитывая ситуацию с предновогодним потоком путешественников, Государственная пограничная служба увеличивает пропускную способность пунктов пропуска на границе со странами ЕС несколькими методами.

В частности, на большинстве переходов на 10-20% увеличено количество личного состава, который проверяет документы и осматривает транспортные средства. Кроме этого, дополнительные наряды обеспечивают поддержание режима в пунктах пропуска.

На въездных каналах задействованы дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы.

В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов, а на самых активных направлениях готовы к применению мобильные комплексы пограничного контроля «ПОТОК-А».

Очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют. Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в ЕС после завершения праздников.

Напомним, какие документы нужны для путешествия на авто за границу.