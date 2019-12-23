Список вільних та перевантажених пунктів пропуску західного кордону в Україну.

Станом на ранок 23 грудня, за інформацією польських прикордонників, черги легкових транспортних засобів сформувалися майже перед усіма автомобільними пунктами пропуску, однак вже до обіду кількість машин у черзі на в’їзд в Україну спільними зусиллями вдалося зменшити. На даний момент оптимальними для перетинання кордону є пункти пропуску “Хребенне – Рава-Руська”, “Долгобичув – Угринів” та “Зосін –Устилуг”.

Найбільш завантаженими напрямами залишаються “Дорохуськ –Ягодин” (близько 250 легкових ТЗ на в’їзд в Україну), “Медика – Шегині” (близько 260 легкових машин) та “Корчова –Краківець” (350 авто).

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Кожного року напередодні новорічних та різдвяних свят потік транспортних засобів на в’їзд в Україну істотно зростає. Час перетинання державного кордону збільшується. Люди, які очікують на проходження контрольних процедур, поширюють у соціальних мережах інформацію про 8-годинні затримки. Зважаючи на ситуацію із передноворічним потоком подорожуючих, Державна прикордонна служба збільшує пропускну спроможність пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС кількома методами.

Зокрема, на більшості переходів на 10 – 20% збільшено кількість особового складу, які перевіряють документи та оглядають транспортні засоби. Окрім цього, додаткові наряди забезпечують підтримання режиму у пунктах пропуску.

На в’їзних каналах задіяно додаткові смуги руху, які у звичайному режимі обслуговують дипломатичний та автобусний канали.

В окремих пунктах пропуску обладнано додаткові робочі місця для нарядів із перевірки документів, а на найбільш активних напрямах готові до застосування мобільні комплекси прикордонного контролю «ПОТОК-А».

Черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні. Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до ЄС після завершення свят.

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