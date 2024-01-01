Очереди на границе в Польшу существенно увеличились

Полторы декады июня подтвердили начало летних каникул и активизацию туристического сезона. По сообщению Государственной пограничной службы через пункты пропуска на Львовщине пассажиропоток добавил 25% и может достичь до 40-процентного роста по сравнению с обычным режимом.

По подсчетам в базе регистрации на пересечение границы наиболее загруженными в настоящее время оказались пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". Эти МАПП обслуживают главные транспортные коридоры из Украины в Евросоюз.

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Конечно, образовались очереди на границе, причем преимущественно на выезд. По статистике, выезжает транспорта в 3,3 раза больше, чем въезжает в Украину.

В субботу это убедительно было доказано на подступах к зоне контроля МАПП "Шегини", где более 100 автомобилей ожидали на выезд из Украины, еще 30 – на въезд.

При этом на других международных автомобильных пунктах пропуска поток был значительно меньше. Скажем, в очереди на выезд в пункте пропуска "Краковец" находилось около 40 транспортных средств. Чуть меньше стояли в ожидании процедуры контроля выезда в "Угринове" – где-то в пределах 30 автомобилей.

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Пункты пропуска "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов" имели средний уровень загрузки.

Наименьший пассажиропоток зафиксирован в зоне МАПП "Нижанковичи" и "Смильница". Если кто спешит и нет желания стоять в очереди, то им – туда.