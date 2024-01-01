Черги на кордоні до Польщі суттєво збільшилися

Півтори декади червня підтвердили початок літніх канікул та активізацію туристичного сезону. За повідомленням Державної прикордонної служби через пункти пропуску на Львівщині пасажиропотік додав 25% й може досягти до 40-відсоткового зростання у порівнянні зі звичайним режимом.

За підрахунками у базі реєстрації на перетин кордону найбільш завантаженими у цей час виявилися пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Ці МАПП обслуговують головні транспортні коридори з України до Євросоюзу.

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Звісно, утворилися черги на кордоні, причому переважно на виїзд. За статистикою, виїжджають у 3,3 раза більше, ніж стоять на в’їзд в Україну.

У суботу це переконливо було доведено на підступах до зони контролю МАПП "Шегині", де понад 100 автівок очікували на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд.

При цьому на інших міжнародних автомобільних пунктах пропуску потік був значно менший. Скажімо, у черзі на виїзд в пункті пропуску "Краківець" перебувало близько 40 транспортних засобів. Трохи менше стояли в очікуванні процедури контролю виїзду в "Угринові" – десь в межах 30 автівок.

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Пункти пропуску "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" мали середній рівень завантаження.

Найменший пасажиропотік зафіксовано в зоні МАПП "Нижанковичі" та "Смільниця". Якщо хто поспішає й немає бажання стояти в черзі, то їм – туди.