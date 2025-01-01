Одесская трасса возле Виты-Почтовой на что-то положительное уже похожа

Из опубликованных сегодня, 26 июня, фото видно, что работы на путепроводе и кольцевой развязке идут в хорошем темпе и многое сделано. Как сообщает Агентство восстановления, правая и левая стороны трассы активно соединяются тоннелем и работа там кипит.

Определенные черты отделочных работ и дорожной эстетики дают подсказку о выходе определенной части объекта на финишную прямую. Сейчас специалисты выполняют комплекс мероприятий, направленных на улучшение безопасности и удобства движения транспорта.

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Также видно, что строители осуществляют монтаж бортового камня на переходно-скоростных полосах и съездах, а также устанавливают чугунные люки и решетки системы водоотвода.

Фото: Служба восстановления

Немалый фронт подготовительных работ ведется в тоннеле, где будет упорядочено железобетонные стены. Мастера монтируют открылки второй опоры, выполняющие функцию удержания насыпи, плавного перехода с насыпи на конструкцию моста и обеспечения устойчивости прилегающей части земляного полотна.

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Также продолжается бетонирование фундаментов опор освещения. Работы ведутся с соблюдением проектных решений и всех технологических требований.

Фото: Служба восстановления